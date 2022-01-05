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وزير المالية التركي: مكافحة ارتفاع الأسعار أولوية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-01-05T11:18:41+0000
وزير المالية التركي: مكافحة ارتفاع الأسعار أولوية

شفق نيوز / أكد وزير المالية التركي، نور الدين النبطي، يوم الأربعاء، أن بلاده تعتبر مكافحة ارتفاع الأسعار أولوية لها وأنها تتجاهل ما وصفه بـ"السياسات التقليدية".

وذكر الوزير التركي، أن "بلاده ترسم مسارها الخاص وذلك بعد ارتفاع التضخم السنوي إلى 36 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول مسجلا أعلى مستوى منذ 19 عاما".

وأضاف: "لقد أقصينا السياسات التقليدية والآن وقت السياسات الابتداعية"، مؤكدا أن تركيا "لن تتهاون فيما يتعلق بانضباط الميزانية وستنفذ السياسات النقدية والمالية بتوافق فيما بينها".

يشار إلى أن البنك المركزي التركي، كان قد خفض أسعار الفائدة، رغم ارتفاع الأسعار، تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يركز على تعزيز الإنتاج والصادرات والنمو الاقتصادي.

وتراجعت العملة التركية بنسبة 44 في المئة العام الماضي مما أدى لارتفاع الأسعار من خلال الاستيراد وأدى إلى أعلى مستوى للتضخم في ظل حكم أردوغان.

وشهدت العملة تحسنا في بداية تعاملات اليوم، قبل أن تتراجع قليلا إلى 13.47 ليرة مقابل الدولار بعد الكلمة التي ألقاها النبطي.

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