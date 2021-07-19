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وزير الطاقة اللبناني يزور بغداد الأسبوع المقبل لتأطير هبة "مليون برميل"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-19T06:22:32+0000
وزير الطاقة اللبناني يزور بغداد الأسبوع المقبل لتأطير هبة "مليون برميل"

شفق نيوز / يجري وزير الطاقة البناني في حكومة تصريف الأعمال، ريمون غجر، ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، زيارة إلى بغداد، مطلع الأسبوع المقبل.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، في تقرير لها نشرته يوم الاثنين، أن "غجر وإبراهيم، سيتوجهان تحديداً بعد عطلة الأضحى المبارك، إلى بغداد يرافقهما وفد كبير من مسؤولي الوزارة ومؤسسة كهرباء لبنان، لأجل وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الذي تقرّر بموجبه رفع الهبة العراقية من النفط الخام إلى لبنان مليون طن في أقرب وقت ممكن".

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية، رجحت أن "يستفد لبنان من هذه الهبة ابتداء من مطلع آب المقبل، وستكون المواد الصالحة للاستهلاك في خزانات معامل الكهرباء قبل منتصف آب المقبل، وهي كميات كافية لضمان الاستقرار في إنتاج الطاقة لمدة 7 أشهر على الأقل".

وتتصاعد حدة الأزمات المعيشية في ظل الانهيار الاقتصادي المتسارع وعدم قدرة مصرف لبنان على الاستمرار بالدعم، فيما يواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء بالارتفاع الجنوني حيث بلغ اليوم الجمعة 19300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكذلك تتواصل أزمة شح المحروقات في لبنان، على الرغم من رفع سعر المحروقات بعد السماح بتمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية بدلاً من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد. فيما يعمد أصحاب المولدات الكهربائية على التقنين القاسي في جميع المناطق بسبب نفاد مادة المازوت لديهم.

 

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