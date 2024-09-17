وزير الصحة اللبناني: 8 ضحايا بينهم طفلة ونحو 2800 جريح بانفجارات "البيجر"

شفق نيوز/ أفاد وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، يوم الثلاثاء، بأن تفجيرات أجهزة تلقي ‏الرسائل المعروفة بالـ"بيجر"، خلّفت 8 ضحايا بينهم طفلة ونحو 2800، في وقت أدان فيه مجلس الوزراء اللبناني "العدوان الإسرائيلي الغاشم" الناتج عن تفجير تلك الأجهزة.

وقال الأبيض في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "هناك 8 ضحايا بينهم طفلة واكثر من 2750 جريحاً بينهم نحو 2100 حالة حرجة في 100 مستشفى حتى الآن"، موضحاً أن "غالبية الإصابات المسجلة حتى الآن هي في الوجه أو اليد".

ووجه وزير الصحة اللبناني نداء إلى كافة المستشفيات باستقبال جميع المصابين".

من جانبه قال وزير الإعلام اللبناني، إن "مجلس الوزراء يدين العدوان الإسرائيلي الغاشم والإجرامي على بلدنا وهو انهتاك للسيادة اللبنانية".

وأضاف الوزير اللبناني، "ندعو الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذا العدوان"، مشيراً الى أن "الحكومة باشرت على الفور اتصالات مع الدول المعنية والأمم المتحدة لوضعها أمام مسؤوليتها".