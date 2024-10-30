وزير الدفاع الإيراني: قادرون على تنفيذ عشرات العمليات ضد إسرائيل و دفاعاتنا الجوية قوية

شفق نيوز/ قال وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، اليوم الأربعاء، إن بلاده قادرة على تنفيذ عشرات العمليات ضد إسرائيل.وشدد وزير الدفاع الإيراني على أن "الدفاعات الجوية الإيرانية قوية"، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأوضح الوزير الإيراني أنه "لم يحدث أي خلل في وتيرة إنتاج الصواريخ، وذلك ردا على ما تناقله مسؤولون إسرائيليون بشأن الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران.

وتعهد وزير الدفاع الإيراني بالرد على الهجوم الإسرائيلي وعدم التسامح معه.

وشدد نصير زاده على أنه "لم تدخل أي طائرة مقاتلة إلى إيران خلال الهجوم الإسرائيلي".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتهم، يوم الأحد الماضي، الولايات المتحدة بالمشاركة في الضربة الإسرائيلية على إيران، مشيرا إلى أن المشاركة الأميركية واضحة عبر توفير ممر جوي للمقاتلات الإسرائيلية.

من جانبها، أكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أن الهجوم الإسرائيلي الأخير وإطلاق الصواريخ على إيران تم من مسافة 70 ميلا (112 كيلومترا) عن الحدود، وعبر أجواء تسيطر عليها القوات الأميركية في المنطقة.

وكتبت البعثة الإيرانية في حسابها على منصة إكس: "1. هاجمت طائرات النظام الصهيوني عدة مواقع عسكرية ورادارات إيرانية انطلاقا من المجال الجوي العراقي، على بعد حوالي 70 ميلا من الحدود الإيرانية".

وأضافت: "2. يقع المجال الجوي العراقي تحت احتلال وقيادة وسيطرة الجيش الأميركي".

وتابعت: "الخلاصة: إن تواطؤ الولايات المتحدة في هذه الجريمة أمر مؤكد".