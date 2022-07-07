سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وزير الدفاع الأوفر حظاً.. أبرز 4 شخصيات مرشحة لخلافة رئيس وزراء بريطانيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-07T13:42:41+0000
وزير الدفاع الأوفر حظاً.. أبرز 4 شخصيات مرشحة لخلافة رئيس وزراء بريطانيا

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، يوم الخميس، عن الشخصيات المرشحة لخلافة بوريس جونسون في رئاسة الحكومة، عقب استقالته من منصبه كزعيم لحزب المحافظين، تمهيداً لاستقالته من رئاسة الحكومة.

يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان بوريس جونسون، اليوم الخميس، استقالته من زعامة حزب المحافظين، وعزمه التنحي عن رئاسة الحكومة فور انتخاب بديلاً له.

ووفقاً للصحيفة فإن السباق بدأ زعامة الحزب، حيث أعلن عدد من النواب بشكل صريح عن رغبتهم بتولي المنصب الشاغر، وبالتالي رئاسة الحكومة البريطانية، لكن الصحيفة اعتبرت أن ما من وريث واضح حتى الآن.

ورجحت أن يكون وزير الدفاع الحالي بن والاس، الأوفر حظاً لتولي الحكومة من بعد جونسون، مدفوعاً باستطلاع رأي أظهر أنه كان الخيار الأول من بين أعضاء حزب المحافظين الذين سئلوا على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين عمن يريدون رؤيته كزعيم لحزبهم.

وكان والاس أيضاً على رأس استطلاعات حزب المحافظين للوزراء المفضلين لدى الأعضاء بسبب تعامله مع الحرب في أوكرانيا والإجلاء من أفغانستان.

أما الشخصية الثانية التي ذكرتها الصحيفة فهو ريشي سوناك، الذي تولى منصب وزير المالية، وقدم استقالته ليل الثلاثاء الماضي.

لكن شعبية سوناك تأثرت بشكل كبير بعد فضيحة "بارتي غايت" التي هزت الحكومة البريطانية، غير أن خطوة استقالته من الحكومة، التي ساهمت بتسريع سقوطها، قد تعيده إلى الواجهة مجدداً.

إلى ذلك، برز نجم بيني موردونت بشكل كبير الثلاثاء الماضي، لتولي منصب رئاسة الحكومة من بعد جونسون، لكن تمسكها بمنصبها كوزيرة للتجارة الدولية وسط موجة الاستقالات خلال الـ48 ساعة الماضية، أثار حفيظة الكثيرين داخل الحزب المحافظ.

وفي المرتبة الرابعة، وضعت "الغارديان" وزير الصحة المستقيل ساجد جاويد، الذي أظهر أداءً ضعيفاً عام 2019 لتولي زعامة "المحافظين"، لكن آماله ارتفعت إذ كان أول من قاد موجة الاستقالات من حكومة جونسون.

related

جونسون ينجو من اقتراع على سحب الثقة

Date: 2022-06-07 04:31:57
جونسون ينجو من اقتراع على سحب الثقة

جونسون يستقيل من رئاسة الحزب وينتظر بديلاً له لقيادة الحكومة البريطانية

Date: 2022-07-07 12:20:35
جونسون يستقيل من رئاسة الحزب وينتظر بديلاً له لقيادة الحكومة البريطانية

"يوم الحرية".. بريطانيا ترفع قيود الصحية الخاصة بكورونا

Date: 2021-07-19 07:29:31
"يوم الحرية".. بريطانيا ترفع قيود الصحية الخاصة بكورونا

الأتراك يرحبون بتولي جونسون "حفيد العثمانيين" رئاسة وزراء بريطانيا

Date: 2019-07-24 18:30:34
الأتراك يرحبون بتولي جونسون "حفيد العثمانيين" رئاسة وزراء بريطانيا

أزمة استقالات تعصف بالحكومة البريطانية.. وبوريس جونسون يعلق

Date: 2022-07-06 12:01:13
أزمة استقالات تعصف بالحكومة البريطانية.. وبوريس جونسون يعلق

عقوبات بريطانية "فورية" على المصالح الاقتصادية الروسية

Date: 2022-02-22 12:02:02
عقوبات بريطانية "فورية" على المصالح الاقتصادية الروسية

بريطانيا تسحب رخصة شبكة RT التلفزيونية الروسية

Date: 2022-03-18 08:26:50
بريطانيا تسحب رخصة شبكة RT التلفزيونية الروسية

بريطانيا.. هجوم عنيف بسلاح أبيض في ويلز

Date: 2021-03-05 16:57:02
بريطانيا.. هجوم عنيف بسلاح أبيض في ويلز