وزير الدفاع الأوفر حظاً.. أبرز 4 شخصيات مرشحة لخلافة رئيس وزراء بريطانيا

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، يوم الخميس، عن الشخصيات المرشحة لخلافة بوريس جونسون في رئاسة الحكومة، عقب استقالته من منصبه كزعيم لحزب المحافظين، تمهيداً لاستقالته من رئاسة الحكومة.

يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان بوريس جونسون، اليوم الخميس، استقالته من زعامة حزب المحافظين، وعزمه التنحي عن رئاسة الحكومة فور انتخاب بديلاً له.

ووفقاً للصحيفة فإن السباق بدأ زعامة الحزب، حيث أعلن عدد من النواب بشكل صريح عن رغبتهم بتولي المنصب الشاغر، وبالتالي رئاسة الحكومة البريطانية، لكن الصحيفة اعتبرت أن ما من وريث واضح حتى الآن.

ورجحت أن يكون وزير الدفاع الحالي بن والاس، الأوفر حظاً لتولي الحكومة من بعد جونسون، مدفوعاً باستطلاع رأي أظهر أنه كان الخيار الأول من بين أعضاء حزب المحافظين الذين سئلوا على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين عمن يريدون رؤيته كزعيم لحزبهم.

وكان والاس أيضاً على رأس استطلاعات حزب المحافظين للوزراء المفضلين لدى الأعضاء بسبب تعامله مع الحرب في أوكرانيا والإجلاء من أفغانستان.

أما الشخصية الثانية التي ذكرتها الصحيفة فهو ريشي سوناك، الذي تولى منصب وزير المالية، وقدم استقالته ليل الثلاثاء الماضي.

لكن شعبية سوناك تأثرت بشكل كبير بعد فضيحة "بارتي غايت" التي هزت الحكومة البريطانية، غير أن خطوة استقالته من الحكومة، التي ساهمت بتسريع سقوطها، قد تعيده إلى الواجهة مجدداً.

إلى ذلك، برز نجم بيني موردونت بشكل كبير الثلاثاء الماضي، لتولي منصب رئاسة الحكومة من بعد جونسون، لكن تمسكها بمنصبها كوزيرة للتجارة الدولية وسط موجة الاستقالات خلال الـ48 ساعة الماضية، أثار حفيظة الكثيرين داخل الحزب المحافظ.

وفي المرتبة الرابعة، وضعت "الغارديان" وزير الصحة المستقيل ساجد جاويد، الذي أظهر أداءً ضعيفاً عام 2019 لتولي زعامة "المحافظين"، لكن آماله ارتفعت إذ كان أول من قاد موجة الاستقالات من حكومة جونسون.