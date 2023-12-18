وزير الدفاع الأميركي يؤكد التزام بلاده "الصارم" تجاه إسرائيل ويحث على حماية مدنيي غزة

شفق نيوز/ أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، لدى وصوله إلى إسرائيل، الإثنين، التزام أميركا الصارم تجاه إسرائيل، وحثّ على الحاجة لحماية المدنيين في قطاع غزة من الأذى.

وقال أوستن، وفقاً لقناة "الحرة"، "سألتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير الدفاع الإسرائيلي، ومجلس الوزراء الحربي، لتأكيد التزام أميركا الصارم تجاه إسرائيل، ومناقشة عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي لتفكيك حماس، والتأكيد على الحاجة إلى حماية المدنيين من الأذى، وتمكين تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وكان أوستن قد أشار في تصريحات سابقة عن الحرب في غزة، إلى أن المدنيين هم "مركز الثقل" في الحرب، محذرا من مخاطر تطرفهم.

وقال مطلع الشهر الجاري خلال منتدى ريغان السنوي للدفاع الوطني في سيمي فالي بولاية كاليفورنيا، إنه يحث بشكل شخصي القادة الإسرائيليين على تجنب وقوع قتلى وجرحى من المدنيين، والكف عن "الخطاب غير المسؤول"، ومنع عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وأوضح أنه ينصحهم بتوسيع نطاق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كبير، مضيفًا أنه "في هذا النوع من القتال، السكان المدنيون هم مركز الثقل. وإن دفعتهم إلى أحضان العدو، فستكون النتيجة هزيمة استراتيجية بدلا من نصر تكتيكي".

وواصل حديثه: "لذا، دأبت على أن أوضح لقادة إسرائيل أن حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة هي مسؤولية أخلاقية وضرورة استراتيجية".

وتأتي زيارة أوستن في ظل تقارير عن خلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة، حول مرحلة ما بعد الحرب في غزة، بجانب العدد الكبير للضحايا المدنيين الفلسطينيين.

وقد يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الإثنين، على مقترح يطالب إسرائيل وحركة حماس بالسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر الطرق البرية والبحرية والجوية، ووضع آلية للأمم المتحدة لمراقبة عملية تسليم المساعدات الإنسانية.