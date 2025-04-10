وزير الدفاع الأمريكي يهدد ايران برسالة "قاذفات بي-2"

شفق نيوز/ قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، يوم الخميس، إن إيران هي من يقرر ما إذا كانت الخطوة الأمريكية الأخيرة بنشر قاذفات بي-2 في جزيرة دييغو غارسيا بالمحيط الهندي رسالة إلى طهران، معبراً عن أمله في أن تفضي المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن برنامج طهران النووي إلى حل سلمي.

وكان مسؤولون أميركيون قد قالوا لوكالة رويترز إن واشنطن نقلت ما يصل إلى 6 قاذفات بي-2 في مارس/ آذار إلى قاعدة عسكرية أميركية بريطانية في جزيرة دييغو غارسيا، وسط حملة قصف أميركية في اليمن وتصاعد التوتر مع إيران.

وتعتبر طائرات بي-2 من الأصول العسكرية النادرة، حيث يوجد فقط 20 طائرة من هذا النوع في سلاح الجو الأميركي، وتتميز بقدرتها على التخفّي من أجهزة الرادار وحمل القنابل الثقيلة والأسلحة النووية.

وحين سُئل هيغسيث عما إذا كان الهدف من نشر القاذفات هو توجيه رسالة إلى إيران، قال: "سنترك لهم القرار. إنها من الأصول العظيمة. إنها تبعث برسالة للجميع".

وأضاف خلال زيارته إلى بنما: "كان الرئيس ترامب واضحًا. لا ينبغي لإيران امتلاك قنبلة نووية. نأمل بشدة أن يركز الرئيس على تحقيق ذلك سلمياً".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن بشكل مفاجئ يوم الإثنين الماضي أن الولايات المتحدة وإيران ستخوضان محادثات مباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني يوم السبت المقبل، محذراً من أن إيران ستكون في "خطر كبير" إذا لم تنجح المحادثات.