وزير الدفاع الأمريكي يدخل المستشفى ويفوض مهامه لنائبته

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم البنتاغون، أن وزير الدفاع الأمريكي، "لويد أوستن" الذي يعاني سرطان البروستاتا، قد فوض مهماته لنائبته "كاثلين هيكس"، بعد ساعات على إدخاله المستشفى، بسبب مشكلة طارئة في المثانة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون "بات رايدر" إنه "عند الساعة 16:55، نقل الوزير أوستن مهمات الوزارة إلى نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس، وستتولى مهمات أوستن، مشيراً إلى أن الوزير ما زال يتلقى العلاج وقد أُبلغ البيت الأبيض والكونغرس بذلك".

وقال البنتاغون إن "أوستن توجه إلى المستشفى، ومعه أنظمة الإتصالات السرية وغير السرية اللازمة لتأدية واجباته، وأن وزير الدفاع لا يزال يحتفظ بمهامه وواجبات عمله".

وغاب أوستن عن الأنظار أواخر ديسمبر، وأوائل يناير، إثر معاناته مضاعفات ناجمة من عمليّة بروستاتا في 22 ديسمبر، وكان قد أخفى في البداية عن الرئيس جو بايدن تشخيص إصابته بالسرطان وخضوعه للعلاج في المستشفى. ولكن هذه المرّة، تمّ بعد ساعتَين الإعلان عن دخول أوستن إلى المستشفى ، وأفاد المتحدّث باسم "البنتاغون" بات رايدر، أنه تمّ إبلاغ الجيش والبيت الأبيض والكونغرس.

وكان أوستن اعتذر في وقت سابق، بسبب تعرّضه لانتقادات سياسيّة، بعد دخوله المستشفى سرًّا في المرّة الأولى، وقال للصحافيين في الأوّل من فبراير: "كان ينبغي عليّ أن أبلغ الرئيس بتشخيص إصابتي بالسرطان، حينها كنت في مرحلة التعافي، أعاني آلامًا في الساق، أستخدم عربة غولف للتنقّل داخل البنتاغون".