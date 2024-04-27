وزير الدفاع الأمريكي يحذر إيران من "الثقة المفرطة"

شفق نيوز/ قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يوم السبت، إن إيران تشعر بـ"الثقة المفرطة" ولا ينبغي لها ذلك.

وأضاف أوستن، في مؤتمر صحفي نقلته رويترز، أنه "ثبت أن قدرات إيران ليست بعيدة المدى كما كانوا يعتقدون، بينما أظهرت إسرائيل أن لديها قدرة كبيرة على الدفاع عن نفسها" وفق رأيه.

وأوضح أوستن، أن "الحلفاء تمكنوا من التدخل ومساعدة إسرائيل بسبب التعاون المنتظم والتدريب المشترك".

وتابع قائلا، "أعتقد أن الإسرائيليين كانوا واثقين إلى حد ما من أن لديهم الوسائل والتكنولوجيا للدفاع عن أنفسهم، وأعتقد أن ما رأيناه يثبت ذلك نوعا ما".