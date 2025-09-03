‌‏وزير الدفاع الأمريكي يتوعد رئيس فنزويلا: مواجهتنا لن تتوقف

شفق نيوز- واشنطن

توعد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، يوم الأربعاء، بمواصلة المواجهة مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعد العملية التي نفذتها أمس القوات الأمريكية ضد زورقاً فنزويلياً محملاً بالمخدرات.

وقال هيغسيث إن "الولايات المتحدة لن تتوقف عند هذه الضربة فقط. وبهذه الضربة، وجه الرئيس دونالد ترامب رسالة تحذير من أن مواجهتنا مع رئيس فنزويلا لن تتوقف عند قصف أمس.. هذه ليست النهاية، بل البداية فقط".

وأشار إلى أن مادورو أمام خيارات مهمة ليتخذ قراراً بشأنها، مضيفاً: "يشير هذا التطور إلى تحول كبير في الديناميكيات المحيطة بفنزويلا".

ورفض هيغسيث الإفصاح عن كيفية تنفيذ الضربة التي أدت إلى مقتل 11 عنصراً من منظمة "ترين دي أراغوا" المصنفة إرهابية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي توعد في يوم تنصيبه باستئصال عصابة "ترين دي أوراغوا" المعروفة بخطورتها الشديدة، والتي تشمل أنشطتها الابتزاز والاتجار بالبشر والمخدرات والاختطاف وجرائم القتل.

كما خصصت وزارة الخارجية الأمريكية جائزة بعشرات الملايين من الدولارات لمن يدلي بمعلومات قد تفيد في القبض على قادتها.

وبحسب تقديرات أمريكية تضم العصابة قرابة 5000 عنصر، تنتشر في أمريكا اللاتينية وقدمت إلى الولايات المتحدة عبر فنزويلا بطرق غير شرعية.

وتصنف فنزويلا "ترين دي أراغوا" كأقوى عصابة في البلاد، لدرجة أن بعض عناصر الشرطة الفنزويليين يفرون إلى الولايات المتحدة هرباً من بطشها.