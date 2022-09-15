سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وزير الدفاع الأمريكي: مستعدون لاستخدام الأسلحة النووية لحماية اليابان

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-15T05:54:07+0000
وزير الدفاع الأمريكي: مستعدون لاستخدام الأسلحة النووية لحماية اليابان

شفق نيوز/ أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بعد اجتماع مع وزير الدفاع الياباني ياسو كازو حمادة أن الولايات المتحدة تعتزم حماية اليابان من التهديدات المحتملة، باستخدام الأسلحة التقليدية والقدرات النووية.

وقال البيان: "شدد أوستن على استعداد أمريكا للدفاع عن اليابان" بالترسانة الكاملة من (أسلحتنا) التقليدية وقدراتنا النووية".

وخلال الاجتماع، ناقش الوزير الإجراءات التي تتخذها الصين ضد تايوان وبالقرب من حدود اليابان، ووصفها بأنها "عدوانية" و"استفزازية"، وكذلك الأعمال العسكرية في أوكرانيا.

وقال أوستن: "ردنا، مع اليابان وحلفاء وشركاء آخرين، يظل مسؤولاً وواثقًا وحازمًا".

كما أعلن رغبة الولايات المتحدة في تعزيز التعاون العسكري مع اليابان، واصفا تحالف البلدين بأنه "حجر الأساس" في ضمان أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

related

كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا صوب بحر اليابان

Date: 2022-06-05 04:51:26
كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا صوب بحر اليابان

تعرف على قائمة الدول التي سجلت إصابات بفيروس كورونا

Date: 2020-01-28 16:07:40
تعرف على قائمة الدول التي سجلت إصابات بفيروس كورونا

وفاة وزير الدفاع الأميركي السابق دونالد رامسفيلد عن عمر 88 عاما

Date: 2021-06-30 19:35:46
وفاة وزير الدفاع الأميركي السابق دونالد رامسفيلد عن عمر 88 عاما

بعد لحظات من تسجيل هزة أرضية .. اليابان تحذر من تسونامي

Date: 2021-04-18 04:58:40
بعد لحظات من تسجيل هزة أرضية .. اليابان تحذر من تسونامي

اليابان تبعث رسالة احتجاج إلى الصين

Date: 2022-07-05 04:47:51
اليابان تبعث رسالة احتجاج إلى الصين

اليابان تسجل اول حالة وفاة بفيروس "كورونا"

Date: 2020-02-13 14:15:08
اليابان تسجل اول حالة وفاة بفيروس "كورونا"

الأول بعد قطيعة اكثر من شهرين.. وزير الدفاع الأميركي يتصل بنظيره الروسي

Date: 2022-05-13 15:58:37
الأول بعد قطيعة اكثر من شهرين.. وزير الدفاع الأميركي يتصل بنظيره الروسي

هزة أرضية بقوة 5.3 تضرب سواحل اليابان

Date: 2021-05-29 05:04:48
هزة أرضية بقوة 5.3 تضرب سواحل اليابان