وزير الدفاع الأمريكي: لدينا قوات في المنطقة أكثر مما كان في نيسان الماضي

شفق نيوز/ كشف وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، يوم السبت، عن امتلاك الولايات المتحدة قوات في منطقة الشرق الأوسط، أكثر مما كان عليه في شهر نيسان/أبريل الماضي.

وقال أوستن، في تصريحات صحفية، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز: "ما يزال لدينا قوات في المنطقة أكثر مما كان في أبريل/نيسان الماضي، عندما هاجمت إيران إسرائيل"، في إطار الرد على استهداف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق.

وأضاف أن "من المهم أن تبقى الولايات المتحدة وإسرائيل، على أهبة الاستعداد لردع إيران"، لافتاً إلى أن "مغادرة حاملة الطائرات (روزفلت) ومجموعتها القتالية، منطقة الشرق الأوسط، لا تعني زوال تهديد إيران".