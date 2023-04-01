وزير الدفاع الألماني يقر: تزويد أوكرانيا بالسلاح أضعف جيشنا

شفق نيوز / أقر وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، اليوم السبت، بصعوبات في سد النقص الحاصل بمخزون جيشه، رغم تعهد بلاده سابقاً بمتابعة دعمها العسكري لأوكرانيا، ضد القوات الروسية.

وقال الوزير في مقابلة مع صحيفة مع Welt am Sonntag، نشرت السبت، إن "نقل الأسلحة إلى أوكرانيا تسبب بفجوات في تسليح الجيش الألماني".

لا يمكننا تقديم كل شيء

كما رفض وزير الدفاع الالماني "تسليم المزيد من الأسلحة إلى القوات الأوكرانية من مخزون الجيش، بما يتجاوز الالتزامات المعلنة، مبينا بالقول "مثل كل الدول الأخرى، لدينا مخزون محدود، ولا يمكننا بالتالي تقديم كل شيء".

إلى ذلك، أشار إلى أنه "لا يمكن سد فجوات التسليح في الجيش قبل عام 2030".

ولفت الوزير الذي تم تعيينه في وقت سابق هذا العام، إلى أن "زيادة ميزانية الدفاع للوصول إلى هدف الناتو ألا وهو 2٪ من الناتج القومي، له الأولوية القصوى".

تأتي هذه التصريحات فيما بدأت العديد من الدول الأوروبية منذ انطلاق الصراع الروسي الأوكراني في تعزيز قدراتها العسكرية، بينما تسعى في الوقت عينه إلى دعم القوات الأوكرانية عسكرياً.

وكانت ألمانيا تعهدت سابقا بإرسال دبابات من نوع ليوبارد 2، إلا أنها ألمحت أيضاً إلى صعوبة توفيرها سريعا، خوفا من نقص مخزونها.