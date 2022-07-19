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وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد قادة لبنان: ستحترقون بشدة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-19T14:58:51+0000
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد قادة لبنان: ستحترقون بشدة

شفق نيوز/ هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، يوم الثلاثاء، بحرق لبنان بسبب العمليات التي ينفذها حزب الله اللبناني.

ونقلت شبكة "مكان" الإسرائيلية عن غانتس قوله "تدرك دولة لبنان وقادتها جيدا أنهم إذا اختاروا طريق النار، فسيحترقون بشدة ويتضررون".

واشار الى ان "إسرائيل مستعدة لبذل الكثير لجعل جيرانها يزدهرون ومستعدة للعمل طوال الوقت لحماية مواطنيها"، مضيفا "نحن جاهزون بكل الأبعاد في الجو، والبحر، والبر، وفي الحرب الإلكترونية".

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، خلال زيارة قام بها برفقة غانتس على الحدود الشمالية "إسرائيل مستعدة وجاهزة للتصرف ضد أي تهديد".

وأضاف "أننا لا نسعى لمواجهة، لكن من يحاول المساس بسيادتنا أو بمواطني إسرائيل سيكتشف بسرعة أنه ارتكب خطأ فادحا".

وتابع "إسرائيل معنية بلبنان كجار مستقر ومزدهر لا يمثل منصة لإرهاب حزب الله وليس أداة لإيران".

واعتبر لابيد أن "أنشطة حزب الله تهدد لبنان ومواطنيه ورفاههم. ولا مصلحة لنا في التصعيد، لكن عدوان حزب الله غير مقبول ويمكن أن يقود المنطقة بأسرها إلى تصعيد غير ضروري".

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