وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف خطة الإنسحاب من غزة

شفق نيوز/ بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت مسألة انسحاب الجيش الإسرائيلي من أجزاء من قطاع غزة، والتحقيقات التي أجراها الجيش الإسرائيلي في مقتل عمال الإغاثة.

وبحسب بيان صادر عن البنتاغون، فقد "تحدث أوستن مع غالانت اليوم لمناقشة الحاجة الملحة إلى زيادة كبيرة في توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك تنفيذ الخطوات التي وافق عليها مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي".

وناقش الوزيران، وفق البيان، "التحقيق الذي يجريه جيش الدفاع الإسرائيلي في الهجوم المأساوي على عمال الإغاثة الإنسانية في المطبخ المركزي العالمي والحاجة إلى تغييرات إجرائية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى".

من جهة أخرى، لفت بيان البنتاغون إلى أن "غالانت قدم تفاصيل حول انسحاب الجيش الإسرائيلي من أجزاء من غزة ومستقبل الحملة الإسرائيلية ضد حماس، وقد أعرب أوستن عن التزامه بدعم العودة غير المشروطة لجميع الرهائن، وعن أمله في أن تؤدي المفاوضات الجارية إلى وقف الأعمال العدائية".

وأكد الوزير الأمريكي وفق البيان، "دعم الولايات المتحدة الثابت للدفاع عن إسرائيل في ضوء التهديدات التي تشكلها إيران وشبكة وكلائها".

وكان الجيش الإسرائيلي سحب الأحد الماضي، معظم قواته من قطاع غزة، في ما يعد إعلانا رسميا لانتهاء المناورة البرية التي انطلقت في 27 أكتوبر 2023.