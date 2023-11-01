وزير الدفاع الإسرائيلي يقر بتلقي جيشه "ضربة قاسية ومؤلمة"

شفق نيوز/ قال وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت، اليوم الأربعاء، إن مقتل جنود الجيش في المعارك مع مقاتلي حركة "حماس" في غزة، يشكل ضربة قاسية ومؤلمة.

وقال غالانت، إن مقتل جنود الجيش الإسرائيلي في المعارك ضد "حماس" في غزة شكّل ضربة قاسية ومؤلمة، مضيفا أن "قلوبنا وأفكارنا مع عائلاتهم العزيزة".

وتابع أن ما سماها "الإنجازات الكبيرة" التي حققها القتال العنيف في أعماق قطاع غزة تفرض ثمنا باهظا، مؤكدا "نحن مستعدون وجاهزون لحملة طويلة ومعقدة تتطلب الشجاعة والتصميم والمثابرة، سننتصر".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أن 9 من جنوده قتلوا في اشتباكات في شمال قطاع غزة خلال الهجوم البري المستمر.

ونشر الجيش الإسرائيلي، عبر منصة "إكس" أسماء تسعة من جنوده قال إنهم قتلوا في غزة.

وأضاف بيان الجيش: "بالإضافة إلى ذلك، خلال القتال أمس، أصيب جنديان بجروح خطير".

ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعدما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.

وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.