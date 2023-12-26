وزير الدفاع الإسرائيلي: نخوض حرباً في العراق و5 جبهات أخرى

شفق نيوز/ أفاد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تتعرض لحرب متعددة الجبهات، مبيناً أنها ردت في 6 جبهات من أصل 7.

وقال في بداية جلسة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست "نخوض حربا متعددة الجبهات"، مشيراً إلى الجبهات في كل من قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والعراق واليمن إضافة إلى إيران.

كما تابع "لقد استجبنا وتصرفنا في ست من هذه الجبهات"، مضيفاً "كل من يعمل ضدنا فهو هدف محتمل، ولا حصانة لأحد".

جاءت هذه التصريحات فيما تستنفر إسرائيل تحسباً لأي رد من إيران، بعدما هددت طهران بالرد على مقتل العميد راضي موسوي، أقدم مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا، بغارة إسرائيلية، أمس الاثنين.

وأكد مسؤول إسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي يستعد لرد إيراني محتمل يشمل إطلاق صواريخ من سوريا ولبنان، وفق ما أفاد مراسل "أكسيوس".

كما نفى المسؤول الإسرائيلي تورط تل أبيب في مقتل الجنرال الإيراني.

إيران تتهم إسرائيل

وكانت إيران اتهمت إسرائيل باغتيال موسوي بصواريخ استهدفت منزله في العاصمة السورية دمشق، بعد عودته من السفارة الإيرانية. وتوعد الحرس الثوري إسرائيل بدفع ثمن قتله.

يشار إلى أنه منذ منتصف أكتوبر الماضي، تخوفت دول غربية وإقليمية من توسع الصراع في المنطقة، لاسيما مع دخول حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن وفصائل مسلحة مدعومة إيرانياً في العراق على خط المواجهات بين إسرائيل وحركة حماس.