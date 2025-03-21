وزير الدفاع الإسرائيلي: أصدرت أوامر للجيش بضم أراضٍ جديدة في غزة

شفق نيوز/ أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم الجمعة، عن إصدار تعليمات لقواته باحتلال أراضٍ إضافية في قطاع غزة.

وقال كاتس، إنه "كلما استمرت حماس في رفضها إطلاق سراح الرهائن، فإنها ستخسر المزيد والمزيد من الأراضي التي سيتم ضمها إلى إسرائيل".

وأضاف الوزير "أصدرت تعليماتي بتوسيع المناطق الأمنية حول غزة من أجل حماية المستوطنات الإسرائيلية وجنود الجيش".

وأردف "نحن متمسكون بمقترح المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف بالإفراج عن جميع الرهائن على مرحلتين مع وقف إطلاق النار بينهما".

وكانت قد تعالت أصوات في الجبهة الداخلية الإسرائيلية تطالب بضم أراض في غزة كلما تأخرت حركة حماس في التجاوب مع المفاوضات، وكلما قتل رهينة.