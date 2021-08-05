وزير الدفاع الإسرائيلي: جاهزون لمهاجمة إيران

شفق نيوز/ أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، يوم الخميس،عن الاستعداد لشن هجوم عسكري على إيران، واصفاً إياها بأنها "مشكلة عالمية".

ورد غانتس، في حوار مع شبكة Ynet الإخبارية، إيجابا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران، وذلك بعد ساعات من تصريحه خلال موجز صحفي بأن طهران الآن على بعد 10 أسابيع فقط من الحصول على مواد انشطارية سوف تمكنها من تصنيع قنبلة نووية.

وقال غانتس إن إيران دون أدنى شك تحاول تحدي إسرائيل على عدة أصعدة ولذلك تعزز نفوذها في لبنان وغزة وتنشر قوات تابعة لها في سوريا والعراق، بالإضافة إلى دعم طهران لجماعة الحوثيين في اليمن.

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن "الدولة العبرية مستعدة لمواجهة إيران على أصعدة مختلفة"، مشدداً في الوقت نفسه "ضرورة أن تعزز تل أبيب قدراتها في هذا المجال لأن هذا الأمر يؤثر بشكل مباشر على مستقبلها".

وقال: "نتصرف بطرق مختلفة وبكثافة مختلفة، وسنستمر في فعل ذلك".

ودعا الوزير المجتمع الدولي إلى الإدراك أن إيران "ليست مشكلة خاصة بإسرائيل" بل إنها مشكلة عالمية، وألقى اللوم مجددا على إيران في الهجوم الذي استهدف الأسبوع الماضي الناقلة "ميرسر ستريت" قبالة سواحل سلطنة عمان.