وزير الدفاع الروسي: التجهيز العسكري الغربي لأوكرانيا فاق الـ160 مليار دولار

شفق نيوز/ كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا تسلمت من الغرب مئات الدبابات وآلاف المدرعات وأكثر من 1100 مدفع وعشرات من أنظمة الدفاع الجوي بقيمة فاقت الـ160 مليار دولار.

وقال الوزير بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الرسمي إنه "منذ شباط/ فبراير 2022، زاد عدد تشكيلات الدول غير الإقليمية في كتلة شمال الأطلسي". مشددا على أن "هذه التهديدات للأمن الروسي تتطلب استجابة مناسبة وفي الوقت المناسب. والتي سيتم بحث الإجراءات اللازمة لها واتخاذ القرارات المناسبة".

وأوضح شويغو أنه تم نقل أكثر من 4 آلاف عربة مدرعة غربية وأكثر من 1.100 ألف قطعة مدفعية وعشرات قاذفات الصواريخ المتعددة وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات إلى كييف.