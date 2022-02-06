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وزير الدفاع التركي يعلن إصابته بكورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-06T20:07:40+0000
وزير الدفاع التركي يعلن إصابته بكورونا

شفق نيوز/ أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الأحد، إصابته بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن وضعه الصحي جيد.

وذكر أكار، حسبما نقلت عنه وزارة الدفاع التركية عبر "تويتر"، أنه أجرى فحصا خاصا بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" أعطى نتيجة إيجابية.

وأضاف أكار: "لحسن الحظ أنا في حالة صحية جيدة ونحن نواصل القيام بعملنا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية".

ويأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس السبت، أنه وزوجته أمينة أجريا فحصين خاصين بفيروس كورونا أعطيا نتائج إيجابية، وأوضح عبر "تويتر": "لحسن الحظ لدينا أعراض مرض خفيفة، وقد تم إبلاغنا بأن الأمر يتعلق بمتحور أوميكرون".

وتشهد تركيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا على خلفية انتشار متحور "أوميكرون" الجديد.

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