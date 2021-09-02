وزير الدفاع البريطاني ينتقد أمريكا: لم تعد قوة عظمى

شفق نيوز/ انتقد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، يوم الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية إثر انسحابها الفوضوي من افغانستان، معتبرا ان امريكا لم تعد قوة عظمى بعد ما تسببت به هناك.

وقال والاس في تصريح صحفي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "القوة العظمى التي لا تلتزم بالوعود التي تقطعها على نفسها لا يمكن اعتبارها كذلك بعد الآن".

وأضاف "من الواضح أن بريطانيا ليست قوة عظمى أيضا لانها غير مستعدة للالتزام بشيء"، مشيرا الى ان "الولايات المتحدة الآن لا يمكن اعتبارها قوة كبيرة وليست قوة عظمى".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء في 31 آب/ أغسطس، إنهاء الحرب على أفغانستان بعد 20 عاما من بدء العملية العسكرية.

وقال الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي أن بلاده لم يكن لها أي مصلحة من البقاء في أفغانستان وأنه لن يمدد الحرب هناك إلى الأبد.

وجاء الانسحاب الأمريكي بعدما شهد محيط مطار العاصمة الأفغانية كابول الماضي عددا من الانفجارات المتلاحقة والتي أدت إلى سقوط عشرات القتلى والمصابين.

ووقعت الانفجارات بالقرب من المنطقة التي يتجمع المدنيين الراغبين في مغادرة العاصمة الأفغانية كابول.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن 13 جنديا أمريكا وقعوا قتلى نتيجة الهجوم بينما أصيب 15 آخرين، فيما لم تعلن أي دولة أخرى عن سقوط ضحايا من جنودها.

وكانت العديد من التقارير الإخبارية قد حذرت على مدار الأيام الماضية من أن محيط مطار كابول من الممكن أن يكون هدفا للتنظيمات الإرهابية.

وكشفت عدد من المصادر الأمريكية أن الهجمات المتلاحقة التي استهدفت المطار كانت ناتجة عن تفجير انتحاري تابع لتنظيم داعش لنفسه.

وفور وقع الانفجارات بدأت العديد من التعليقات التي حملت الرئيس الأمريكي جو بايدن مسؤولية سقوط ضحايا بسبب الانسحاب الكارثي الذي نفذته قواته على مدار الأيام الماضية.