وزير الدفاع البريطاني يستقيل من منصبه

شفق نيوز/ قدم وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، استقالته من منصبه، اليوم الخميس، وذلك في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء، ريشي سوناك، حيث عرض على الحكومة "دعمه المستمر".

وأعرب والاس، الذي ساعد في قيادة الرد البريطاني على الغزو الروسي لأوكرانيا، عن رغبته في الاستقالة، الشهر الماضي، بعد 4 سنوات في منصبه.

ونظرًا لكونه مدافعًا قويًا عن زيادة الإنفاق على القوات المسلحة، كان والاس يأمل في أن يكون خليفة محتملاً للأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، بيد أنه جرى تمديد ولاية الأخيرة لعام آخر.

وفي خطاب استقالته الرسمية، جدد والاس (53 عاما)، مناشدته للحكومة بعدم اللجوء إلى أي تخفيضات في الإنفاق بميزانية الدفاع.

وكتب في رسالته: "لقد عادت وزارة الدفاع إلى المسار الصحيح، لتصبح مرة أخرى من الطراز العالمي مع أشخاص من الطراز العالمي".

وأضاف في حديثه الموجه لسوناك: "أعلم أنك تتفق معي في أننا يجب ألا نعود إلى الأيام التي كان يُنظر فيها إلى الدفاع باعتباره إنفاقًا تقديريًا من قبل الحكومة".

من جانبه، أشاد سوناك بالفترة التي قضاها والاس في الخدمة العامة، قائلا في رسالة ردا على كلام الوزير المستقيل: "لقد خدمت بلادنا في 3 من أكثر المناصب الحكومية تطلبا، وهي وزير الدفاع، ووزير الأمن، ووزير أيرلندا الشمالية".

وأردف: "أتفهم تماما رغبتك في التنحي بعد 8 سنوات من المهام الوزارية الصارمة".

وعلى صعيد متصل، ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أنه سيتم تعيين وزير الطاقة البريطاني، غرانت شابس، وزيرا جديدا للدفاع.