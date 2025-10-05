وزير الدفاع الباكستاني يتوعد الهند: ستدفعون ثمن تصريحاتكم الاستفزازية

شفق نيوز- إسلام أباد

رد وزير الدفاع الباكستاني خواجه آصف، يوم الأحد، بنبرة حادة على ما أسماه البيانات الاستفزازية الصادرة من أبرز مؤسسة أمنية في نيودلهي، قائلا، إن الهند "ستدفن أسفل حطام طائراتها الحربية".

وذكرت قناة جيو الباكستانية ،أن "آصف وصف في منشور عبر منصة (إكس) التصريحات الأخيرة للقادة العسكريين والسياسيين في الهند بالمحاولة الفاشلة لاستعادة مصداقيتهم المفقودة".

وأضاف أن "تصريحاتهم تظهر أن الضغط في أعلى مستوياته".

وقال آصف :"بعد هزيمة 6 مقابل صفر الحاسمة، إذا حاولوا مجددا، فإن نتيجة باكستان ستصبح أفضل".

وأضاف أن "الرأي العام في الهند انقلب بقوة ضد الحزب الحاكم بعد تلك الهزيمة، وهذا ينعكس على كلمات القادة".

وكان قائد القوات الجوية الهندية آمار بريت سينج قد صرح، أمس السبت، بأن الهند أسقطت خمس مقاتلات باكستانية من طراز اف-16 و جيه اف -17 خلال القتال العنيف بين الجارتين النوويتين في مايو الماضي، لكنه لم يقدم أي دليل يدعم تصريحاته.