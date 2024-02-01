وزير الدفاع الامريكي: لن نتسامح مع قتلة جنودنا والشرق الاوسط يمر بـ"لحظة خطيرة"

شفق نيوز/ أكد وزير الدفاع الامريكي لويد أوستن، يوم الخميس، أن الرئيس جو بايدن لن يتسامح مع من قتل الجنود الامريكيين في الاردن، وسط تقارير عن بدء الولايات المتحدة الاميركية شن هجمات على اهداف ايرانية في العراق وسوريا خلال ساعات.

وقال أوستن في تصريحات صحافية تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "الرئيس لن يتسامح مع من قتل جنودنا من قبل وكلاء إيران المتطرفين"، مضيفاً "سيكون لدينا رد متعدد الجوانب وفي مواقع متعددة".

واوضح وزير الدفاع الأمريكي، أنه "آن الأوان للقضاء على قدرات الجماعات الإرهابية التي استهدفت قواتنا في الأردن".

وأضاف، "هذه لحظة خطيرة في الشرق الأوسط"، مشيراً الى ان "واشنطن ستواصل تفادي اتساع نطاق الصراع لكننا سنتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أنفسنا".

ودعا وزير الدفاع الأمريكي، إيران إلى "التوقف عن تزويد الحوثيين بالأسلحة التي يستخدمونها في مهاجمة السفن".

كما قال إن "الولايات المتحدة الاميركية لا ترغب في حدوث نزاع بين إسرائيل وحزب الله ونتواصل مع الإسرائيليين لضمان عدم توسع الحرب".

وتأتي هذه التصريحات بعد وقت قصير من تأكيد مسؤولين أمريكيين، "إقرار خطط لضرب أهداف في العراق وسوريا تستمر أياما وتشمل مرافق وأفرادا إيرانيين"، وفقما نقلته شبكة CBS الامريكية.

وأضافوا، أن "الضربات تأتي كرد على هجمات المسيرات والصواريخ التي استهدفت القوات الأمريكية في المنطقة".

والأحد، قتل 3 أفراد من الجيش الأميركي في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة في الأردن قرب الحدود السورية، واتهمت واشنطن فصائل مدعومة من إيران بالوقوف خلفه.