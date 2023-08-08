وزير الدفاع الاسرائيلي يحذر نصر الله: سنعيد لبنان الى العصر الحجري

غالانت خلال جولة له على الحدود الإسرائيلية مع لبنان

شفق نيوز/ حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، يواف غالانت اليوم الثلاثاء، حزب الله اللبناني من "عواقب أي تصعيد جديد" على الحدود.

وقال غالانت خلال جولة له على الحدود الإسرائيلية مع لبنان، إنه التقى مع قادة الجيش والجنود في المنطقة لمتابعة أحدث تطورات الأوضاع.

وأوضح: "وصلت إلى الحدود الشمالية لمتابعة الأحداث التي وقعت هنا مؤخراً عن كثب. التقيت هنا بقادة الجيش والمقاتلين، ونحن لدينا قادة ممتازون ومقاتلون حازمون".

وتابع: "سنعرف كيف نحمي مواطني إسرائيل ودولة إسرائيل بأي شكل من الأشكال، وعلى العدو أن يفهم أنه عندما يتعلق الأمر بأمن إسرائيل، فنحن جميعاً متحدون".

وأضاف غالانت: "أحذر حزب الله.. نصر الله.. ألا يخطئ. لقد ارتكبت أخطاء في الماضي، لقد دفعت أثماناً باهظة جداً. إذا حدث هنا، تصعيد أو صراع، سنعيد لبنان إلى العصر الحجري".

وأكد استعداد بلاده للحرب، قائلا: "لن نتردد في استخدام كل قوتنا. لا تخطئوا، نحن لا نريد الحرب، لكننا مستعدون لحماية مواطنينا وجنودنا وسيادتنا".