وزير الخزانة الأمريكي: مستعدون لإجراءات حازمة ضد روسيا بشراكة أوروبية

شفق نيوز- واشنطن

دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، يوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى واشنطن لاتخاذ إجراءات حازمة ضد روسيا، من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال بيسنت إن "واشنطن متفقة مع الاتحاد الأوروبي على أهمية ​إنهاء الحرب​ في أوكرانيا"، ونحن "مستعدون لاتخاذ إجراءات حازمة ضد روسيا ولكن على شركائنا الأوروبيين الانضمام إلينا"، مشيرا إلى أن "جميع الخيارات لا تزال مطروحة ضمن استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم مفاوضات السلام".

وبحسب ما نقلته قناة "أن بي سي نيوز"، أشار الوزير الأمريكي إلى انفتاح الولايات المتحدة على الشراكة مع الدول الأوروبية لفرض المزيد من العقوبات على الدول التي تشتري النفط الروسي في محاولة لدفع الاقتصاد الروسي للانهيار، متجاهلا المخاوف من دخول الولايات المتحدة في حالة ركود.

وأضاف بيسنت: "نحن الآن في سباق بين مدى قدرة الجيش الأوكراني على الصمود ومدى قدرة الاقتصاد الروسي على الصمود. وإذا استطاعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التدخل وفرض المزيد من العقوبات والتعريفات الجمركية الثانوية على الدول التي تشتري النفط الروسي، فسينهار الاقتصاد الروسي تماما، وهذا سيدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طاولة المفاوضات"، وفق تعبيره.