وزير الخزانة الأمريكي: لو كنت إيرانياً لحولت أموالي لعملة غير التومان

شفق نيوز/ تعهد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الخميس بإغلاق النظام المالي الدولي في وجه إيران، وقال إنه "إذا كان الأمن الاقتصادي أمنا قوميا، فلن يحصل النظام الإيراني على كليهما".

وستستهدف الولايات المتحدة "أطرافا إقليمية" تسهل تحويل الإيرادات إلى إيران" في هذا الإطار، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن بيسنت.

وأضاف: "لو كنت إيرانيا، لحولت جميع أموالي إلى غير الريال (التومان الإيراني) الآن (...) العقوبات ستستخدم بشكل واضح وعنيف لتحقيق أقصى أثر فوري".

وستعطل الولايات المتحدة قطاع النفط الإيراني "بالكامل"، وفقا لبيسنت، الذي قال إن واشنطن ستوقف أيضا قدرات طهران على تصنيع المسيرات، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستمارس أقصى درجات الضغط على إيران من خلال العقوبات.