وزير الخزانة التركي يقول إن بلاده عازمة على تحقيق الإستقرار المالي على المدى القصير

قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، الجمعة، إن حكومة بلاده عازمة على تحقيق الاستقرار المالي على المدى القصير.

وأضاف في تصريح صحفي بالعاصمة أنقرة: "سياساتنا الاقتصادية تهدف إلى ضمان استقرار الأسعار وتحقيق الاستقرار المالي على المدى القصير، ونحن مصممون على تحقيق هذه الأهداف".

وأردف الوزير: "هذه مرحلة بدأت مع بيان البنك المركزي أمس (الخميس)، ستتم إدارة هذه المرحلة بحزم وبشكل تدريجي".

والخميس، أعلن البنك المركزي التركي رفع معدل الفائدة من 8.5 إلى 15 بالمئة، في أول اجتماع عقدته اللجنة النقدية للبنك برئاسة حفيظة غاية أركان.