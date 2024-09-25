وزير الخارجية الإيراني: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام حرب شاملة في لبنان

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، إن بلاده "لن تقف مكتوفة الأيدي" في حال اندلاع حرب شاملة في لبنان، وحذر من أن الشرق الأوسط "على شفير كارثة شاملة".

وأضاف عراقجي أن "إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء ويتعين على مجلس الأمن التدخل لاستعادة السلام والأمن، مشدداً على أن بلاده ستدعم لبنان "بكل الطرق" إذا تصاعدت وتيرة الحرب".

وقال في كلمة أمام الأمم المتحدة إن "على القادة الإسرائيليين أن يدركوا أن جرائمهم لن تمر دون عقاب".