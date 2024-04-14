وزير الخارجية الإيراني: أخطرنا جيراننا قبل 72 ساعة من الهجمات على إسرائيل

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم الأحد، إن طهران أبلغت واشنطن بأن الهجمات ضد إسرائيل ستكون "محدودة" وللدفاع عن النفس، مشيراً إلى إخطار دول الجوار قبل 72 ساعة من بدء تلك الهجمات.

وأوضح عبد اللهيان، خلال اجتماع مع سفراء أجانب في طهران بحسب ما نشرته "سكاي نيوز عربية"، "أبلغنا واشنطن أن الهجوم على إسرائيل سيكون محدودا وبغرض الدفاع عن النفس"، مضيفاً أن "طهران لن تتردد في الدفاع عن مصالحها ضد أي عدوان جديد".

ولفت الى أن "عمليتنا العسكرية استهدفت مواقع انطلاق طائرات إف 35"، مبيناً أن "الهجوم الإسرائيلي على قنصليتنا مخالف للقوانين والمواثيق الدولية، وتحلينا بضبط النفس لكن يبدو أن إسرائيل فهمت ذلك خطأ".

وتابع "كنا دقيقين جدا في الرد على إسرائيل"، مضيفاً "لا نبحث عن استهداف الأميركيين ولا القواعد الأميركية في المنطقة، لكن إذا تم استهدافنا من القواعد الأميركية في دول المنطقة سنكون مضطرين لاستهدافها".

وقال وزير الخارجية الإيراني، إن "بريطانيا وفرنسا عرقلتا صدور بيان عن مجلس الأمن يدين العدوان على قنصليتنا"، موضحاً أن "عزوف مجلس الأمن عن إصدار بيان بشأن العدوان شجع نتنياهو على خرق القوانين".

وشنت إيران هجوما على إسرائيل في وقت متأخر من يوم السبت ردا على ضربة جوية يعتقد أنها إسرائيلية على مجمع سفارتها في دمشق في الأول من شهر نيسان وأدت إلى مقتل مسؤولين من الحرس الثوري، وفاقم الهجوم الإيراني المخاوف من نشوب صراع إقليمي أوسع.