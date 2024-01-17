وزير الخارجية الإيراني بشأن قصف أربيل: الهجمات ستنتهي بانتهاء الحرب في غزة

شفق نيوز/ علق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، يوم الأربعاء، على القصف الايراني الذي استهدف اربيل وقال إن الهجمات ستنتهي بانتهاء الحرب في غزة.

وقال عبداللهيان، في تصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بسويسرا، بحسب ما نقلته قناة "العربية"، إن "العراق وباكستان جزء من أمن إيران لكن بلاده سترد على أي تهديد ينطلق منهما".

وزعم الوزير الايراني، أن "طهران قدمت معلومات عن أنشطة الموساد في كردستان لبغداد"، وهو الامر الذي نفته حكومتا بغداد واربيل باستمرار.

واعتبر وزير خارجية إيران أن "القصف على بلوشستان في باكستان استهدف "معارضة إيرانية إرهابية"، وأن الضربات على أربيل استهدفت عملاء للموساد، وأن الهجمات ستنتهي بانتهاء الحرب في غزة".

وقال إن، "الاتفاقية الأمنية مع العراق تمنحنا الحق في حماية أنفسنا".

وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، قال حسين أمير عبداللهيان لشبكة "سي إن بي سي" CNBC، إن دعم واشنطن الكامل لإسرائيل هو "أساس الاضطراب" في المنطقة.

وأضاف في مقابلة أن على الولايات المتحدة ألا تربط مصيرها بمصير رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

ومضى عبداللهيان قائلا: "اليمنيون ودول أخرى في المنطقة تدافع عن الشعب الفلسطيني ويتصرفون بناء على تجربتهم ووفق مصالحهم ولا يتلقون أي أوامر أو تعليمات منا".

وأكد عبداللهيان أن أمن الملاحة له أهمية قصوى بالنسبة لإيران بوصفها دولة مصدرة للنفط، وقال إن "الاضطراب حول بلدنا ليس في مصلحتنا".