وزير الخارجية الأميركي ونظيره الصيني يجريان مباحثات في واشنطن

شفق نيوز/ قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن ناقش مع نظيره الصيني وانج يي الذي يزور واشنطن حالياً، مجموعة واسعة من القضايا الثنائية، والإقليمية والعالمية.

وأشارت في بيان الخميس (بالتوقيت المحلي)، إلى أن بلينكن أعرب عن تعازيه للوزير الصيني في وفاة رئيس مجلس الدولة السابق (رئيس الوزراء) لي تشاينج، الذي توفي في 27 أكتوبر.

وذكرت الخارجية الأميركية أن بلينكن ووانج يي سيستمران في مناقشاتهما الجمعة، وأن بلينكن سيجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة "ستواصل الدفاع عن مصالحها وقيمها".