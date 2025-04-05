وزير الخارجية الأميركي: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم السبت، أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، مشدداً على التزام بلاده بمنع طهران من تطوير هذا النوع من السلاح.

وجاءت تصريحات روبيو خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أوضح أن "الرئيس دونالد ترامب يتابع عن كثب هذا الملف، ويتطلع إلى معرفة الخطوات المقبلة بشأنه".

وأضاف روبيو، أن "لا دولة في العالم ترغب برؤية إيران تمتلك أسلحة نووية"، مبيناً أن "واشنطن ستواصل جهودها الدبلوماسية والأمنية لضمان عدم تمكين طهران من تحقيق هذا الهدف".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشف في تصريحات سابقة عن إرساله رسالة إلى المرشد الإيراني بشأن التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي.

وأوضح ترامب، أن واشنطن تدرس طريقين لحل الأزمة، العسكري والدبلوماسي، لكنها تعطي الأولوية للمفاوضات، في إشارة إلى استمرار الجهود الدبلوماسية لحل الخلافات النووية.

وتوصلت كل من إيران، وبريطانيا، وألمانيا، والصين، وروسيا، وأمريكا، وفرنسا، في عام 2015، إلى اتفاق نووي، تضمن تخفيف العقوبات على طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وفي مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، وأعادت فرض العقوبات على إيران، ما دفع طهران إلى تقليص تدريجي لالتزاماتها النووية والتخلي عن القيود المفروضة على الأبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم.