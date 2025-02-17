وزير الخارجية الأمريكي يصل الرياض لإطلاق "محادثات السلام"

شفق نيوز/ وصل وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، يوم الإثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض، قبل محادثات سلام أولية بين الولايات المتحدة وروسيا حول الحرب في أوكرانيا.

وسافر روبيو من تل أبيب، صباحا، بعد يومين قضاهما في إسرائيل حيث التقى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

وسينضم روبيو إلى المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف ومستشار الأمن القومي، مايك والتز، من أجل المحادثات التمهيدية حول أوكرانيا، والتي من المفترض أن تبدأ الثلاثاء، حيث قال مسؤول سعودي إن المملكة ستلعب دور الوساطة.

وفاجأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الحلفاء الأوروبيين الأسبوع الماضي بإعلانه أن المفاوضات لإنهاء حرب أوكرانيا ستبدأ "فوراً" بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وجاءت المكالمة، وهي أول محادثة علنية بين الزعيمين منذ تولي ترامب منصبه الشهر الماضي، في الوقت الذي أوضح فيه ترامب لمستشاريه أنه يريد إنهاء الصراع الأوكراني بسرعة.

وقال روبيو، الأحد، خلال مقابلة مع شبكة CBS إن المحادثات في المملكة العربية السعودية تمثل الخطوات الأولى لعملية لتحديد ما إذا كانت روسيا جادة بشأن إنهاء حربها في أوكرانيا.