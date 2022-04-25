وزير الخارجية الأمريكي: أوكرانيا نجحت بإفشال الغزو الروسي

شفق نيوز/ رأى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الاثنين، أن أوكرانيا نجحت في إحباط الغزو الروسي ودفعت موسكو إلى الانهيار، داعياً إلى تشديد العقوبات على الأخيرة.

وقال بلينكن بعد زيارة للعاصمة الأوكرانية كييف، برفقة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، استمرت لثلاث ساعات التقى خلالها بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "عندما يتعلق الأمر بأهداف الحرب الروسية، روسيا تنهار، أوكرانيا تنجح".

وأشار إلى أن الهدف الروسي هو تجريد أوكرانيا من سيادتها واستقلالها، ولكنه لفت إلى أنها لم تتمكن من فعل ذلك بعد، على الرغم من الهجمات الهائلة المستمرة منذ شهرين.

وأضاف بلينكن أن أداء الجيش الروسي لم يأت وفقا للتوقعات، وأن العقوبات الغربية أثرت سلبا على الاقتصاد.

وأوضح "لا نعلم كيف سيكون مسار بقية هذه الحرب، ولكننا نعلم أن دولة أوكرانيا مستقلة وذات سيادة سوف تبقى لفترة أطول من فلاديمير بوتين".

ودخل الغزو الروسي لأوكرانيا شهره الثاني وسط تنديد دولي، فيما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ودولاً أخرى عقوبات على موسكو بسبب الغزو.