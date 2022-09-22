وزير الخارجية الأمريكي: لن ندع بوتين يفلت من المحاسبة

شفق نيوز/ دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الخميس، دول العالم إلى محاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية غزوه لأوكرانيا.

وقال بلينكن في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حضرته روسيا إن "النظام العالمي الذي اجتمعنا هنا لدعمه يٌدمر أمام أعيننا. لا يمكننا، ولن ندع بوتين يفلت" من المحاسبة.

وأضاف بلينكن أن هناك إجماع على إدانة الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا، مؤكدا: "سنواصل مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها".

وتابع وزير الخارجية الأميركي أن "بوتين يلوح باستخدام السلاح النووي وعلى كل أعضاء الأمم المتحدة المطالبة بوقف مثل هذه التهديدات فورا".

وذكر أن "روسيا تستمر في قصف الأراضي ومخازن الحبوب مما يزيد في أزمة الغذاء عبر العالم"، مبينا أنه "كلما تعرضت القوات الروسية للهزيمة في أوكرانيا زادت في ارتكاب الفظائع ضد الأوكرانيين".

وقال الوزير الاميركي أن "بوتين يسعى إلى توسيع النزاع وتصعيده وتعقيده عبر إعلان التعبئة والتلويح باستخدام النووي والتوجه لضم أجزاء من أوكرانيا".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا الخميس إلى إجراء تحقيق في الحرب "الوحشية" في أوكرانيا، وذلك لدى افتتاحه اجتماعا لمجلس الأمن الدولي حضره كبار الدبلوماسيين الروس والأميركيين.

وقال غوتيريش إن تقارير هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان تظهر "قائمة من (الأعمال) الوحشية -- إعدامات بإجراءات تعسفية وعنف جنسي وتعذيب وغيرها من الممارسات اللاإنسانية والمهينة بحق مدنيين وأسرى حرب".

وأضاف "يجب التحقيق في كل هذه المزاعم بشكل شامل لضمان المساءلة"، بدون أن يتهم روسيا بشكل مباشر.

ودعت فرنسا التي ترأس حاليا مجلس الأمن إلى جلسة مساءلة حول أوكرانيا خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.