وزير الخارجية الألماني يغير خطة سفره إلى كولومبيا بسبب خلل بطائرته

شفق نيوز- برلين

اضطر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، يوم السبت، إلى تعديل خطته للسفر إلى قمة الاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية في كولومبيا في اللحظات الأخيرة بسبب تعطل طائرته.

وأفادت وزارة الخارجية الألمانية، بأن "طائرة إيرباص (إيه 350) ضمن وحدة نقل كبار الشخصيات التابعة للجيش الألماني، والتي كانت مخصصة لرحلة الوزير من هامبورج، لم تعد متاحة بسبب عطل تقني".

ومن المقرر أن يُمثِّل فاديفول المستشار فريدريش ميرتس في هذه القمة.

وأضافت الوزارة أن "الوزير يعتزم الآن السفر إلى كولومبيا على متن طائرة ركاب عادية، ومن هناك التوجه إلى مدينة سانتا مارتا الواقعة على البحر الكاريبي شمالي البلاد للمشاركة في الاجتماع".

وكان من المقرر أن يتوجه فاديفول غدا الأحد من كولومبيا إلى بوليفيا على متن الطائرة الحكومية، لإجراء محادثات مع الحكومة المنتخبة حديثا.

ومن المخطط أن يشارك وزير الخارجية الألماني يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى (جي 7) في مقاطعة أونتاريو الكندية.

وكانت سلفته في المنصب، أنالينا بيربوك، قد تعرضت مرارا لمشكلات تقنية في طائرات حكومية خلال فترة عملها كوزيرة خارجية في الحكومة السابقة، ومن أبرز هذه الحوادث كانت رحلة مخططا لها إلى أستراليا ونيوزيلندا وفيجي.

واضطرت بيربوك إلى إلغاء تلك الرحلة في آب/ أغسطس 2023 بعد توقف للتزود بالوقود في أبو ظبي، حيث لم تنغلق أجنحة الهبوط في طائرة إيرباص "إيه 340" بعد الإقلاع، وعند محاولة جديدة، تكرر العطل نفسه، ما دفع الوزيرة إلى إلغاء الرحلة والعودة إلى ألمانيا على متن طائرة ركاب عادية، وقد قامت لاحقا بتنفيذ الزيارة المؤجلة.