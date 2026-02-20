وزير الخارجية الألماني يرفض "انفصال" أوروبا عن أميركا: لا نستطيع حماية أنفسنا

شفق نيوز- برلين

أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، يوم الجمعة، عن رفضه لفكرة "انفصال واستقلال" الاتحاد الأوروبي بالكامل عن الولايات المتحدة، محذراً من أن أوروبا ليس لديها القدرة للدفاع عن نفسها.

وقال فاديفول في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد يد أف"، إن على أوروبا أن تبذل جهوداً أكبر لكي تصبح "أكثر استقلالاً وسيادة، ولكن ليس استقلالاً فعلياً عن أميركا، هذا سيكون انفصالاً ولا أحد يريد ذلك، وهو أيضاً غير ضروري".

وأضاف: "دعونا نجري نقاشاً نقول فيه بصراحة ما الذي يمكننا ويجب علينا القيام به بشكل أكبر في أوروبا، ومن ناحية أخرى أيضاً ما الذي تمثله لنا الولايات المتحدة. إنه تحالف يمكن الاعتماد عليه".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة مندمجة بالكامل في حلف شمال الأطلسي "ومن دون الولايات المتحدة لن تكون لدينا قدرة دفاعية كافية لأوروبا، لا نووياً ولا تقليدياً ولا فيما يتعلق بمعلومات الاستخبارات وعملها. يجب قول ذلك بكل صراحة".

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد دعا مؤخراً في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن إلى إعادة إطلاق العلاقات عبر الأطلسي مع الولايات المتحدة من خلال ركيزة أوروبية قوية ومستقلة إلى حد كبير.

وقال فاديفول إن الولايات المتحدة ترغب، بالاشتراك مع أوروبا، في جعل التحالف الدفاعي قوياً أيضاً في مواجهة تحديات المستقبل، مضيفاً أن هذه كانت أيضاً اليد الممدودة من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال مؤتمر ميونخ للأمن، "والتي ينبغي من وجهة نظري أن نمسك بها".

ولفت إلى وجود استعداد لدى الولايات المتحدة للقيام بذلك بشكل مشترك مع أوروبا، موضحاً في المقابل أن "ذلك يفترض أن نكون قادرين على التحرك، ولهذا علينا أيضاً استثمار الأموال والمضي قدماً في بعض الإجراءات الأخرى".