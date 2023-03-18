وزير الخارجية المصري يقول إنه بحث مع نظيره التركي الأوضاع في عدة دول بينها العراق

شفق نيوز/ بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو الأوضاع في ثلاث دول بينها العراق.

قال شكري خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي، إنهما بحثا الأوضاع الإقليمية سواء كانت متصلة بالقضية الفلسطينية أم الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق، والاتفاق الأخير لتطبيع العلاقات بين إيران والسعودية، والعمل على مواجهة التحديات المشتركة مثل الإرهاب وتحقيق الاستقرار بشكل عام والقدرة المشتركة بين البلدين للإسهام الإيجابي في التوصل للحلول للمشكلات القائمة.

وأردف بالقول: تطرقنا للأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها سواء السياسية أو الاقتصادية على المستوى الدولي، وكان الحديث حولها معمقا، وشهد طرح رؤية كل طرف للأوضاع القائمة، وكيفية تجاوز العثرات المرتبطة بها لاستعادة الاستقرار بالمنطقة.