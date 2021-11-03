وزير الخارجية اللبناني: نرفض "الإملاءات" السعودية ولن نعتذر

شفق نيوز/ وصف وزير الخارجية اللبناني عبد الله ابو حبيب، يوم الاربعاء، المطالب السعودية لحكومة بلاده بأنها شروطاً "مستحيلة"، مشيراً إلى أن الخلافات تحل بالحوار وليس "الإملاء".

وقال ابو حبيب في تصريح لوكالة رويترز، ان السعوديين لم يجروا اي اتصالات مع الحكومة اللبنانية التي تشكلت حديثاً حتى قبل الخلاف الدبلوماسي الاخير.

وأشار إلى أن لبنان يريد علاقات ممتازة مع السعودية "عبر الحوار لا الاملاء"، فلبنان والسعودية دولتان مستقلتان.

وأكد على أن اعتذار الحكومة اللبنانية للسعودية "غير وارد لأنها لم تخطئ"، مشدداً على ان حزب الله "لا يهيمن على البلد وهو مكون سياسي له امتداد عسكري لا يستخدمه في لبنان".

وختم بالقول "اننا امام مشكلة كبيرة اذا كان السعوديون يريدون رأس حزب الله، فنحن لا نستطيع ان نعطيهم اياه".

وشهدت العلاقات اللبنانية الخليجية توتراً خلال الأيام الماضي بسبب تصريحات تلفزيونية لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي انتقد فيها الحرب التي تقودها السعودية على اليمن، وذلك قبل أن يتسنم منصبه في الحكومة الجديدة، وعلى إثر ذلك استدعت السعودية والدول الخليجية السفراء اللبنانيين لديها وسلمتهم رسائل احتجاج وطالبتهم بمغادرة أراضيها.