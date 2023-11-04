وزير الخارجية الكرواتي يعتذر لنظيرته الألمانية بعدما تسبب بفضيحة "قبلات" لها

شفق نيوز/ اعتذر وزير الخارجية الكرواتي، غوردان غرليتش رادمان، يوم السبت، عن تقبيله وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، خلال استقبالها في اجتماع للاتحاد الأوروبي في برلين.

وبرر رادمان أنه لم يدرك على الفور بأنه ربما أحرج نظيرته الألمانية، بالتحية الودية، خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في برلين، يوم الخميس الماضي، بحسبما نقلت وكالة "dw" الألمانية.

وتابع: "ربما كانت لحظة حرجة"، حسب وسائل إعلام كرواتية وأضاف "إذا كان هناك شيء غير مقبول، فإنني اعتذر عنه لم أخذ الأمور بهذه الطريقة".

وأضاف: "لا أعرف ما هي المشكلة، لم أرها. ولم أكن على علم بها. نحن دائما نحيي بعضنا البعض بحرارة. إنه تفاعل إنساني دافئ بين الزملاء".

وأثار هذا السلوك جدلا حادا على وسائل التواصل الاجتماعي وغضب جماعات نسوية.

ونددت الناشطة الكرواتية البارزة رادا بوريتش التي تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة، بسلوك الوزير ووصفته بأنه "غير مناسب أبداً"، مضيفة أن "التحيات الحارة" يجب أن تحدث بين أولئك الذين تسمح العلاقة بينهما بالتقبيل، بحسب الوكالة.

وتابعت بوريتش في تصريح لصحيفة "يوتارنيي ليست": "واضح أن لا وجود لعلاقة كهذه وأن الوزيرة (الألمانية) فوجئت بهذا التقارب".

بدورها وجّهت رئيسة الوزراء الكرواتية السابقة يادرانكا كوسور انتقادات لغرليتش رادمان على منصة إكس (تويتر سابقاً). ولفتت في منشورها إلى أن التقبيل عنوة هو شكل من أشكال العنف.