وزير الخارجية الروسي: الاتحاد الأوروبي في حالة حرب أشبه بعهد النازيين

شفق نيوز/ وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، استعداد الدول الأوروبية لاستمرار الحرب في أوكرانيا بأنه أشبه بوضع النازيين في عهد أدولف هتلر.

وقال لافروف خلال مقابلة أجراها معه برنامج "بلا تقادم.. جبهة بلا حدود"، نشرها الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية "نحن نرى الآن أن الغرب الأوروبي بأكمله تقريباً في وضع الجهوزية للقتال وهم يحاولون إطالة عمر نظام زيلينسكي النازي على رؤوس الحراب".

واعتبر أن الوضع "كما كان الحال في عهد أدولف هتلر -قائد ألمانيا النازية إبان الحرب العالمية الثانية- يجري ذلك تحت أعلام نازية، مع شارات فرقة (الرأس الميت) التابعة لقوات الأمن الخاصة (SS) وما إلى ذلك".

وخلال تعليقه على أحداث الحرب العالمية الثانية، أكد وزير الخارجية الروسية أن "جرائم الغزاة النازيين على أراضي الاتحاد السوفيتي، سيتم اعتبارها على أنها إبادة جماعية لشعوب الاتحاد السوفيتي، ولكن ليس في وقت قريب"، حسب تعبيره.

وأضاف لافروف، أن "الميل لإعادة كتابة التاريخ من قبل عدد من دول الاتحاد الأوروبي ودول البلطيق وبولندا، هو أمر يجب محاربته بقسوة وشدة".