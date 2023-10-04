وزير الخارجية التركي يتوعد "العماليين": كل منشآتهم في العراق وسوريا أهداف مشروعة

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم الأربعاء، أن جميع البنى التحتية والفوقية ومنشآت الطاقة التابعة لحزب العمال الكوردستاني في العراق وسوريا باتت أهدافاً لقوات بلاده.

وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة مع نظيره في جمهورية شمال قبرص التركية، تحسين أرطغرل أوغلو، إن منفّذي الهجوم الذي استهدف مبنى الأمن العام قبل أيام، أتيا من سوريا وتلقيا تدريبات في تركيا.

وأضاف "من الآن فصاعداً البنى التحتية والفوقية ومنشآت الطاقة كافة التابعة لتنظيم (بي كي كي) في العراق وسوريا أهداف مشروعة لقواتنا الأمنية والعسكرية والاستخبارية".

وأكد أن رد القوات المسلحة التركية على الهجوم الإرهابي بأنقرة، سيكون "رداً ملموساً للغاية يجعل الإرهابيين يندمون مرة أخرى على فعلتهم".

وصباح أمس الأول الأحد، وصل إرهابيان بسيارة صغيرة أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية في أنقرة، ونفذا هجوماً، بحسب تصريح لوزير الداخلية علي يرلي قايا.

وقام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه، فيما تمكنت قوات الأمن من تحييد الآخر، وأصيب اثنان من عناصر الأمن التركي بجروح طفيفة جراء إطلاق النار.

ولاحقا أعلن تنظيم "بي كي كي" مسؤوليته عن الهجوم.