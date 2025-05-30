وزير الخارجية التركي: روسيا وأوكرانيا ترغبان بوقف إطلاق النار

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم الجمعة، أن روسيا وأوكرانيا تريدان وقف إطلاق النار، وعليهما تأكيد رغبتهما بالتفاوض.

ونقلت وكالة "الأناضول" الرسمية عن فيدان الذي كان متوجهاً إلى كييف بالقطار "أرى أن الوضع بدأ يأخذ منحى أكثر تفاؤلاً مع بدء المفاوضات. الجانبان يريدان وقفاً لإطلاق النار. لا أحد يقول إنه لا يريد ذلك".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "تاس" للأنباء، نقلاً عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الوفد الروسي إلى الجولة الثانية من المحادثات مع أوكرانيا في إسطنبول سيكون هو نفسه الذي شارك في الجولة الأولى.

واقترحت روسيا عقد الجولة الثانية من المحادثات المباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول في الثاني من حزيران/ يونيو المقبل.

وضم الوفد الروسي للجولة الأولى التي انعقدت في إسطنبول، في 16 آيار/ مايو الجاري مستشاراً للرئيس ودبلوماسياً رفيع المستوى، وقادة بالجيش والمخابرات.