وزير الخارجية التركي: اسرائيل لجأت للتضليل الاعلامي وقتلت 6 آلاف طفل في غزة

شفق نيوز/ عدّ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، التضليل الإعلامي المؤسسي مهّد الطريق لاحتلال أفغانستان والعراق سابقا واليوم يمارس ضد قطاع غزة، فيما بيّن أن اسرائيل لجأت الى هذا النوع من التضليل بعد ان قتلت 14 الف شخص منهم 6 الاف طفل في القطاع.

جاء ذلك في رسالة مرئية بعثها الجمعة إلى القمة الدولية للاتصال الاستراتيجي بإسطنبول، التي تنظمها دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية.

وقال فيدان إنّ "النظام الدولي والمعادلة الجيوسياسية آخذة في التحول وأنّ التنافس الاستراتيجي وصل إلى ذروته منذ انتهاء الحرب الباردة"، موضحا أنّ "المنافسة بين الدول تجاوزت المنافسة التقليدية، بتأثير التطورات التكنولوجية، وأنّ النظام العالمي يشهد تهديدات من قبيل التضليل الإعلامي والهجمات السيبرانية، التي مكنت الأفراد من تهديد دول".

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن "الابتكارات كتقنيات الاتصالات والذكاء الكمي والاصطناعي يمكن استخدامها لأغراض خبيثة في أيدي الخصوم، والذكاء الاصطناعي أقوى مثال على ذلك".

وبين فيدان أنّ "إسرائيل باللجوء إلى التضليل الإعلامي تحاول الدفاع عن نفسها بعد أن قتلت أكثر من 14 ألفا بينهم 6 آلاف طفل في غزة".

واكد الوزير التركي ان "من أجل هذا إسرائيل تقصف المستشفيات وتتهم الآخرين بذلك، وتبحث عن أنفاق تحت المستشفيات".

وتابع قائلا إن "الهدف الاساسي لإسرائيل من هذه الحكاية التي نسجتها هي طمس معالم الاحتلال ومواصلة ممارساتها في القدس والضفة الغربية وغزة من أجل وأد حل الدولتين نهائيا".