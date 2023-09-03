وزير الخارجية الايراني يصل الى الرياض

شفق نيوز/ وصل وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، اليوم الخميس، الى العاصمة السعودية الرياض وذلك ردا على زيارة نظيره السعودي مؤخرا الى طهران.

وقال الإعلام الإيراني الرسمي، إن عبد اللهيان بدأ زيارته ظهر اليوم، الى العاصمة السعودية الرياض، ومن المقرر ان يلتقي خلال هذه الزيارة "الهامة" مع نظيره السعودي وكبار المسؤولين في الرياض.

وأكد وزير الخارجية الإيراني في تصريح له أول أمس الثلاثاء أن الأيام المقبلة ستشهد تبادل سفراء بين السعودية وإيران، مضيفاً: "في الأيام المقبلة سيذهب سفيرنا إلى السعودية، وسفير الرياض سيأتي إلى طهران".

من جانبه، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي الاثنين الماضي، إلى أن عبداللهيان سيبحث خلال زيارته إلى الرياض "القضايا الثنائية، وإحياء التعاون الثنائي في المجالات المختلفة"، مؤكدا على "التوصل إلى نتائج أفضل في ما يخص تحديد أهداف البلدين والرقي بمستوى العلاقات الثنائية".

ووقّعت السعودية وإيران اتفاقاً لاستئناف العلاقات الدبلوماسية في 10 مارس/ آذار الماضي برعاية الصين، بعد انقطاع دام نحو 7 سنوات.

وأكد البلدان في بيان ثلاثي مشترك مع الصين على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

كما أكد البيان تفعيل جميع الاتفاقات المشتركة بين السعودية وإيران، ومنها اتفاقية التعاون الأمني، واتفاقية التعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب.