وزير الخارجية الامريكي يتحدث عن "فرصة استثنائية" لإسرائيل للاندماج في الشرق الأوسط

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم السبت، إن هناك "فرصة استثنائية" في الأشهر المقبلة لدمج إسرائيل في الشرق الأوسط مع رغبة الدول العربية في تطبيع العلاقات معها.

واضاف وزير الخارجية الأميركية، في حديثه خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، أن "هناك فرصة استثنائية لإسرائيل في الأشهر المقبلة فيما يتعلق باندماجها".

وتابع بلينكن قائلا: "تقريبا كل دولة عربية الآن تريد حقا دمج إسرائيل في المنطقة لتطبيع العلاقات"، وفقا لرويترز.

وسلط بلينكن الضوء أيضا على الضرورة "العاجلة" للمضي قدما في إقامة دولة فلسطينية تضمن كذلك أمن إسرائيل.

وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى أن هناك جهودا حقيقية تقودها الدول العربية لإصلاح السلطة الفلسطينية.