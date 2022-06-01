سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وزير الخارجية الامريكية: الاحتفالات بالمثليين جنسياً مصدر فخر لنا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-01T16:56:44+0000
وزير الخارجية الامريكية: الاحتفالات بالمثليين جنسياً مصدر فخر لنا

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن الشهر المخصص للاحتفالات بالمثليين الجنسيين يُعد مصدر فخر للولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب بلينكن في تغريدة على "تويتر": "خلال شهر الفخر، تكرم الولايات المتحدة شجاعة ومرونة أفراد مجتمع المثليين في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "تكون الديمقراطية أقوى عندما تكون شاملة فاحترام حقوق الإنسان للمثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية والمخنثين أمر أساسي لبناء ديمقراطيات قوية وصحية والحفاظ عليها".

يذكر أن شهر الاحتفال بالمثليين المعروف باسم Pride Month، يبدأ اليوم 1 يونيو/ حزيران، ويستمر حتى نهاية الشهر.

related

واشنطن تصدر أول جواز خاص للمثليين وثنائيي الجنس

Date: 2021-10-27 15:01:59
واشنطن تصدر أول جواز خاص للمثليين وثنائيي الجنس

إعلان "حالة الطوارئ" في واشنطن و17 ولاية أميركية بعد هجوم إلكتروني كبير

Date: 2021-05-10 06:22:39
إعلان "حالة الطوارئ" في واشنطن و17 ولاية أميركية بعد هجوم إلكتروني كبير

في مساعٍ لردم الهوة بين واشنطن وطهران.. أمير قطر في إيران

Date: 2022-05-12 12:10:02
في مساعٍ لردم الهوة بين واشنطن وطهران.. أمير قطر في إيران

ترحيب أمريكي باجتماع اللجنة الدستورية السورية ودعوات لحل سياسي دائم

Date: 2021-10-02 14:14:30
ترحيب أمريكي باجتماع اللجنة الدستورية السورية ودعوات لحل سياسي دائم

البنتاغون يكشف عن صول أفغان لأميركا دون تحقق تام من بياناتهم وبعضهم لا يُعرف مكانه

Date: 2022-02-19 05:32:00
البنتاغون يكشف عن صول أفغان لأميركا دون تحقق تام من بياناتهم وبعضهم لا يُعرف مكانه

واشنطن تتحدث عن "رسالة إيجابية" من طهران

Date: 2019-06-11 21:23:07
واشنطن تتحدث عن "رسالة إيجابية" من طهران

بايدن يواجه "الداخل والخارج" لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي

Date: 2021-05-15 17:21:33
بايدن يواجه "الداخل والخارج" لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي

بعد "الطعن في الظهر".. فرنسا: الأزمة مع أمريكا خطيرة ومستمرة

Date: 2021-10-06 18:26:05
بعد "الطعن في الظهر".. فرنسا: الأزمة مع أمريكا خطيرة ومستمرة