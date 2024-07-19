وزير الخارجية الأمريكي: إيران تستطيع صنع سلاح نووي في غضون أسبوعين

شفق نيوز/ اتهم أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي اليوم الجمعة، إيران بعرقلة قيام دولة فلسطينية، مشيرا إلى قدرتها على صنع سلاح نووي.

وقال في تصريحات صحفية تابعتها وكالة شفق نيوز؛ إن إيران وحماس يعملان على عرقلة حل الدولتين، في اشارة إلى اقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

وأضاف بلينكن؛ أن إيران تستطيع إنتاج مواد انشطارية لصنع سلاح نووي "خلال أسبوع أو اثنين".

وبشأن الحرب في غزة قال بلينكن أمام منتدى أسبن الأمني ​​في كولورادو: "لدينا موافقة من إسرائيل وحماس على إطار العمل الذي طرحه (الرئيس الأميركي جو) بايدن".

وتابع: "لكن ما تزال هناك بعض المشكلات التي تحتاج إلى حل وإلى تفاوض. ونحن في خضم القيام بذلك تحديدا".

وأوضح بلينكن: "الأمر يتعلق الآن بالانتهاء من التفاوض بشأن بعض التفاصيل المهمة. نحن داخل خط العشر ياردات، إن آخر 10 ياردات غالبا ما تكون الأصعب".